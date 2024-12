Gruppo FS e AIPD: al via la campagna "Finalmente da Soli"

(Teleborsa) - Ilquest’anno con lasostiene, l’Associazione Italiana Persone Down, che da 45 anni è al fianco delle persone con. L'Associazione si impegna a diffondere informazioni,e realizzare campagne di sensibilizzazione.I fondi raccolti supporteranno il progetto "", a sostegno dell’autonomia delle persone con Sindrome di Down, e contribuiranno ai lavori di ristrutturazione e all’acquisto di attrezzature per la nuova sede polifunzionale di AIPD Nazionale, presso la Stazione di Roma Trastevere."Nel corso degli anni, l’impegno del Gruppo FS nelle Politiche Sociali è cresciuto e maturato, definendo priorità che sosteniamo e accompagniamo con interventi strutturali. In questo contesto, la Campagna Raccolta Fondi rappresenta una direttrice storica del nostro operato:, che esprime pienamente il nostro modo di fare impresa e ci identifica come un’Azienda responsabile che contribuisce a promuovere buone pratiche - ha dichiarato Paola Longobardo, Responsabile People Care - Quest’anno siamo felici di essere al fianco dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) e di sostenere la realizzazione di progetti per la formazione e l’autonomia di persone con sindrome di Down, promuovendo valori fondamentali di inclusione e solidarietà"."Grazie alla preziosa collaborazione con il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e le sue società, abbiamo lain un contesto unico, i, che diventano simbolicamente veicoli di autonomia e di partecipazione - dichiara- Ringrazio il gruppo FS per questa straordinaria opportunità e per aver condiviso con noi l’idea che, per costruire un’autonomia reale, servono compagni di viaggio solidali e capaci. Auspico che questa iniziativa, che ci accompagnerà durante il Natale, la Pasqua e fino al 30 giugno, non sia solo un’occasione per raggiungere i nostri obiettivi, ma anche per diffondere un messaggio di inclusione e possibilità. Quindi, iverso un futuro più autonomo e partecipativo per tutte le persone con sindrome di Down"."Per conquistare l'autonomia, servono innanzitutto- spiegaha presentato e coordina il progetto - Siamo sicuri che questo viaggio insieme a FS, che inizia in questi giorni, ci porterà lontano, avvicinandoci alla destinazione che da sempre la nostra associazione ha scelto:per tutte le persone con sindrome di Down ed una piena partecipazione sociale".Dal, grazie all'impegno di 180 volontari di AIPD, alcuni con sindrome di Down, e delle Società del Gruppo FS, sarà possibile aderire alla campagna a bordo dei principali treni Alta Velocità e Intercity di Trenitalia con una donazione minima di tre euro. La raccolta sarà disponibile anche presso le biglietterie self-service di Trenitalia, nei Freccia Lounge e Freccia Club delle principali stazioni italiane e sulla pagina online di AIPD dedicata al Gruppo FS.