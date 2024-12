Manovra al voto finale. Via libera del CdM a Nota variazione bilancio

(Teleborsa) - Lasi appresta a percorrere l'ultimo miglio alla Camera, dopo la. Dopo l'esame degli emendamenti, sono iniziate intanto, a Montecitorio, le dichiarazioni d voto, trasmesse in diretta TV, mentre il voto finale è previsto per la tarda serata.Il, intanto, ha approvato stasera, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti,dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il. Con la nota, sono apportate le modifiche derivanti dagliapprovati dalla Camera dei deputati nel corso della discussione parlamentare.Il disegno di legge di bilancio 2025-2027, comprensivo dunque degli emendamenti approvati, attesta ila circa, a 162,8 miliardi nel 2026 e a 143,2 miliardi nel 2027. Il corrispondente livello delrisulta pari a circa a circa, 219,6 miliardi nel 2026 e 191,4 miliardi nel 2027.Tra le principali modifiche apportate durante l’esame parlamentare rientrano leper i redditi da lavoro dipendente,. Sono stati inoltre previsti, fornire un sostegno agli investimenti privati e realizzare infrastrutture e investimenti pubblici.