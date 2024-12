Netflix-FIFA, accordo per trasmissione dei Mondiali femminili del 2027 e 2031 in USA

Netflix

(Teleborsa) -hanno firmato un, in quello che rappresenta un annuncio storico per il calcio femminile.La FIFA Women's World Cup sarà la prima competizione ad essere acquisita per intero da Netflix. La Coppa del Mondo femminile 2027 si svolgerà indal 24 giugno al 25 luglio 2027, mentre la nazione ospitante dell'edizione 2031 sarà decisa a tempo debito."Questo è un- ha affermato il presidente della FIFA,- Come marchio di punta e nuovo partner a lungo termine della FIFA, Netflix ha dimostrato un livello molto forte di impegno per la crescita del calcio femminile. Questo accordo invia un forte messaggio sul valore reale della FIFA Women's World Cup e del calcio femminile globale".Oltre a offrire la copertura in diretta, Netflix produrràin ??vista di entrambi i tornei, mettendo in luce le migliori giocatrici del mondo e la crescita globale del calcio femminile."Ho vistoper la Coppa del Mondo femminile FIFA, dall'atmosfera elettrica in Francia nel 2019, fino all'incredibile energia che abbiamo visto in Australia e Nuova Zelanda l'anno scorso - ha affermato, Chief Content Officer di Netflix - Portare questo torneo iconico su Netflix non significa solo trasmettere in streaming le partite, ma anche celebrare le giocatrici, la cultura e la passione che guidano l'ascesa globale dello sport femminile".