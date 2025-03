La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dello 0,89% sul; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.675 punti. Leggermente positivo il(+0,49%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,3%).Gli investitori valutano i dati macroeconomici in uscita per capire l'impatto dei dazi del presidente Donald Donald Trump sull'economia. Prima della campanella, un rapporto del Dipartimento del Commercio ha mostrato che le vendite al dettaglio sono rimbalzate meno delle attese a febbraio, dopo un calo rivisto dell'1,2% a gennaio. Inoltre, un rapporto della Federal Reserve Bank of New York ha mostrato che l'attività delle fabbriche dello Stato di New York è crollata al massimo in quasi due anni, con nuovi ordini in forte calo e prezzi degli input in aumento al ritmo più rapido in più di due anni.Il focus degli addetti ai lavori è concentrato sulla decisione sui tassi della Fed, prevista per mercoledì. Tuttavia, le aspettative del mercato sono per tassi di interesse invariati. Gli investitori guarderanno le proiezioni economiche aggiornate dei funzionari e la conferenza stampa del presidente Jerome Powell per indizi sul percorso futuro del costo del denaro.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,71%),(+1,60%) e(+1,41%).del Dow Jones,(+8,00%),(+2,36%),(+2,12%) e(+2,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,89%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,00%),(+5,27%),(+4,61%) e(+3,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,35%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,05%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,11%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Empire State Index (atteso -1,9 punti; preced. 5,7 punti)13:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. -1,2%)13:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%)15:00: Indice NAHB (atteso 42 punti; preced. 42 punti)15:00: Vendite industria, mensile (preced. 1%).