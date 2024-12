Scuola, Anief: "Più di 230mila over 60 continuano a lavorare"

(Teleborsa) - Ridurre l'età media dei docenti italiani e del personale scolastico è un obiettivo imprescindibile: bisogna andare in pensione a 60 anni, con riscatto gratuito della laurea, e non certo come adesso che si può lasciare il lavoro quasi a 70. A dirlo èPer"è necessario attuare l'anticipo pensionistico nella scuola, perché è impensabile non riconoscere la presenza dell'elevato burnout per chi lavora negli istituti scolastici derivante dallo stress da lavoro correlato".Il sindacalista invita quindi il personale interessato e i cittadini che vogliono il bene della scuola e del suo personale, in primis degli studenti, a sottoscrive laattraverso la quale per il personale che lavora negli istituti scolastici sie il: in poche settimane la petizione ha raccolto oltre 75 mila adesioni."Abbiamo visto – dichiara– che ci sono delle norme che permettono al personale delle Forze armate di poter andare in pensione a 59 anni col massimo contributivo e non si comprende perché, invece, a scuola, dobbiamo avere più di 230mila over 60 che continuano a lavorare, aumentando quel gap generazionale tra alunni rispetto agli insegnanti e al personale scolastico. È evidente che bisogna riconoscere che, anche nella scuola, sia opportuno lasciare il lavoro a 60 anni e col massimo contributivo, come avveniva prima".Secondo il"sarebbe un segno di riconoscimento per il personale scolastico, unitamente al fatto che per gli ufficiali dell'esercito è previsto ancora oggi il riscatto gratuito degli anni di formazione della laurea come avviene anche in Germania. Anche in questo caso – continua– si comprende perché nella scuola bisogna pagare più di 7-8 mila euro per ogni anno di riscatto di un titolo, che poi serve per accedere alla formazione". La gratuità del riconoscimento ai fini previdenziali – sottolinea il leader dell'Anief – "permetterebbe anche di poter aumentare il numero dei laureati e sarebbe anche un'importate misura di valorizzazione della laurea, in un Paese dove purtroppo da 15 anni si registrano sempre meno studenti che concludono l'Università. Questa proposta, tra l'altro, era stata già avanzata dall'ex presidente dell'Inps Raffale Tridico".Il presidente Anief ha calcolato che per questa operazione "ci voglionoma è un investimento anche nei confronti delle giovani generazioni e, soprattutto, per il personale scolastico, che è deputato a costruire una società più giusta e più equa. È importante quindi valorizzare il personale", conclude Pacifico, ricordando proprio che il sindacato "ha lanciato una petizione che ha raccolto in un mese più di 75mila firme per convincere il decisore politico a valorizzare chi lavora nella scuola".