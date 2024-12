Aeroporto Fiumicino, inaugurato il volo Roma-Muscat (Oman)

(Teleborsa) - E' stato inauguratoa Fiumicino, lo scorso weekend, il, che segna un importante traguardo percorso di trasformazione della compagnia aerea, potenziando la connettività tra Italia e Oman condiretti. Lo rende notoI B737 Max 8 di Oman Air voleranno da Roma a Muscat ogni. Il volo di andata parte da Roma alle 20:30 e atterra a Muscat alle 05:45; il volo di ritorno decolla da Muscat alle 15:00 e arriva a Roma alle 19:30.All'inizio di dicembre, l'ambasciatore italiano in Omanaveva ha incontrato, CEO di Oman Air, per celebrare l’evento e sottolineare l'importanza di queste nuove rotte per entrambi i paesi.ha posto l'accento sui forti legami diplomatici, culturali ed economici sviluppati e fioriti nel corso degli anni ed ha sottolineato l'importanza del potenziamento della connettività, soprattutto per facilitare e agevolare sempre più gli spostamenti tra i due paesi, evidenziando come il collegamento diretto tra Roma e Muscat aprirà nuove porte al turismo e agli affari.ha affermato che i voli su Roma sono una novità che arricchisce ulteriormente le solide relazioni che negli ultimi 13 anni Oman Air ha coltivato con l'Italia grazie ai suoi voli su Milano, e dimostrano l'impegno della compagnia aerea a potenziare la connettività tra i due paesi.Per, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, il nuovo collegamento con Muscat contribuisce ad arricchire la rete internazionale di destinazioni offerte dall’aeroporto di Fiumicino, ancora una volta a dimostrazione della grande attrattività del mercato romano.