Banca Sistema perde il 14% dopo lo stop a dividendi e bonus da Bankitalia

Banca Sistema

Intesa Sanpaolo

Intermonte

Banca Sistema

(Teleborsa) - Dopo una mattinata in cui il titolo è stato(ha battuto prezzo dopo un'ora dall'inizio delle contrattazioni), gira regolarmente, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali.Le azioni son state colpite dalle vendite dopo che Banca d'Italia ha imposto un, a seguito di alcune conclusioni sulla classificazione delle sue esposizioni creditizie verso la pubblica amministrazione, derivanti da una diversa interpretazione della nuova definizione di default.Dopo l'annuncio, gli(Banca Akros ha tagliato il target price a 1,6 euro dai 2,1 euro precedenti, passata a Hold da Buy con TP abbassato a 1,65 euro da 2 euro,si astiene dal giudizio in attesa di avere più visibilità sulle azioni che saranno poste in essere).mostra un, dopo essere scesa fino a 1,126. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1,144 e successiva 1,074. Resistenza a 1,266.