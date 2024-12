BEI: 200 milioni di euro al Gruppo Electrolux per elettrodomestici più green

(Teleborsa) - Lafinanzia con 200 milioni di euro il, azienda svedese leader nella produzione di elettrodomestici, per sviluppare una gamma di beni di consumo più rispettosi dell'ambiente. Il Gruppo Electrolux utilizzerà le risorse per svolgere attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) incentrate sull'ambiente nei suoi stabilimenti in Italia, Svezia, Germania, Polonia e Romania.svilupperà apparecchi avanzati per la preparazione e la conservazione degli alimenti e per la cura di tessuti e stoviglie, e potenzierà le tecnologie digitali su tutte le piattaforme di prodotti. Il sostegno della BEI favorirà lavolta a migliorare le prestazioni, la facilità d'uso e l'esperienza degli utenti, nonché a ridurre il consumo di energia e di risorse per una serie di elettrodomestici.Le attività di RSI, concluse entro il 2026, verranno realizzate prevalentemente negliIl prestito della BEI è sostenuto dail programma dell'Unione europea diretto a mobilitare oltre 372 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi entro il 2027."Questo accordo sottolinea il nostro impegno a promuovere l'innovazione e la sostenibilità nelle industrie leader europee – ha dichiarato–. Ridurre il consumo energetico e migliorare la sostenibilità degli elettrodomestici sono passi fondamentali verso un futuro più verde"."Il sostegno della BEI ci aiuta in misura importante a conseguire il nostro secondo obiettivo climatico basato su dati scientifici, approvato dall'iniziativa Science Based Targets dopo che avevamo raggiunto il nostro primo obiettivo con tre anni di anticipo. Nei prossimi anni ci concentreremo sull'accelerazione delle sinergie fra tecnologia e sostenibilità al fine di sviluppare prodotti più intelligenti e più efficienti sotto il profilo delle risorse per aiutare i consumatori a vivere in modo maggiormente sostenibile", ha dichiaratoLa ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione sono fondamentali per lain quanto circa l'85% dell'anidride carbonica emessa durante il loro ciclo di vita è ascrivibile alla fase di utilizzo.Il nuovo prestito è la quinta operazione finanziaria conclusa tra lae ilche consolida un rapporto iniziato nel 1989.