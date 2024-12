Borse asia: attesa una ripresa delle IPO nel 2025 dopo un anno negativo

(Teleborsa) - Dopo un 2024 negativo, lesui mercati del. E' quanto emerge da una analisi di, che quantifica in 122 le IPO condotte sul mercati dell'Estremo Oriente nei primi dieci mesi dell'anno, per un totale diSi tratta del valore di raccoltae si confronta con i 5,8 miliardi raccolti nel 2023 con 163 IPO.Il calo rispetto al 2023 - spiega Deloitte - è dovuto in gran parte alla. Nel 2024, solo una IPO ha raccolto oltre 500 milioni di dollari, a differenza di quattro quotazioni di questo tipo nel 2023.Fra i fattori che hanno disturbato le IPO in Asia concorrono anche, differenzetra i mercati e, che hanno influenzato il commercio e gli investimenti.Glihanno ulteriormente limitato l’indebitamento delle imprese, frenando l’attività di IPO poiché le aziende hanno deciso di ritardare le quotazioni.Anche ladei mercati dei principali partner commerciali ha influenzato la fiducia degli investitori, rinviando molto progetti di IPO, soprattutto quelle di natura transfrontaliera.Questo è stato un anno eccezionale per la, che si è posta inrispetto agli altri mercati del Sud-est asiatico, con 46 quotazioni per un importo di, mentre la capitalizzazione di mercato ha raggiunto i 6,6 miliardi di dollari, più del doppio di quello dell’anno precedente e il più alto registrato dal 2013."Il mercato delle IPO della Malesia ha dimostrato ottime performance, sostenuto da indicatori economici positivi, stabilità politica e dalla partecipazione attiva degli investitori, soprattutto da parte di investitori stranieri", ha spiegato Wong Kar Choon, Transactions Accounting Support Partner di Deloitte Malesia.Il mercato peggiore del Sud-est asiatico, in termini di IPO, è, che ha visto undel valore della raccolta, rispetto ai 3,6 miliardi del 2023, con un numero di IPO dimezzato a 389 dalle 79 dell'anno prima. Le società più grandi hanno lanciato IPO con obiettivi di raccolta fondi più modesti poiché il 2024 è stato un anel paese, eè stata esacerbata dallefinanziari globali.Guardando al futuro del mercato delle IPO nel Sud-est asiatico, Deloitte prevede una. "I previsti tagli dei tassi di interesse insieme all’allentamento dell’inflazione potrebbero creare un ambiente più favorevole per le IPO negli anni a venire", anticipa Tay Hwee Ling, Accounting & Reporting Assurance Leader di Deloitte Southeast Asia."La forte classe di consumatori del Sud-Est asiatico, lae l’importanza strategica di settori come quello- sottolinea - confermano l'attrattività per gli investitori. Poiché gli investimenti stranieri continuano ad affluire nella regione, il 2025 è destinato a essere unin tutto il Sud-est asiatico".