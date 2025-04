Prada, ricavi in crescita del 13% nel primo trimestre trainati da Miu Miu

(Teleborsa) -, società di moda italiana quotata a Hong Kong, ha chiuso ilconpari a 1.341 milioni di euro, in aumento del 13% anno su anno. Il canale Retail ha registrato un incremento del 13% anno su anno, trainato da vendite like-for-like e full price.Vendite Retail stabili per, a fronte della base comparativa più sfidante del 2024.ha confermato un'eccellente traiettoria di crescita, +60% anno su anno, con ottimi risultati in tutte le categorie e aree geografiche.L'ha registrato una crescita robusta a +10% anno su anno, nonostante la base di confronto impegnativa e condizioni di mercato sostanzialmente invariate nell'area. L'è cresciuta del +14% anno su anno, sostenuta dai consumi domestici e dal turismo. Lehanno registrato un +10% su base annua, nonostante la crescente volatilità nel periodo, supportate dalla domanda locale. Il Giappone ha mantenuto una traiettoria di crescita molto positiva, +18% su base annua, seppure in progressiva moderazione che ci si aspetta continui. Il Medio Oriente è stata l'area con la migliore performance nel periodo, a +26% su base annua."L'inizio d'anno è stato positivo per il Gruppo - ha commentato l'- Prada ha dimostrato solidità confrontandosi con il miglior trimestre del 2024; la base di, ma ci aspettiamo che le dinamiche di settore rimangano complesse. Nonostante il contesto, Miu Miu ha confermato una traiettoria di crescita eccellente. La strategia resta incentrata sui nostri marchi, la loro rilevanza, creatività e capacità di interpretare lo spirito del tempo. Disciplina e precisione esecutiva saranno più importanti che mai nel contesto attuale e per confermare l'ambizione di generare una crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato".