Eventi e scadenze: settimana del 23 dicembre 2024

Lunedì 23/12/2024

Martedì 24/12/2024

Mercoledì 25/12/2024

(Teleborsa) -- Lettonia - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Riga il Presidente del Parlamento lettone Daiga Mierina e in seguito visita il contingente militare italiano di stanza presso il Task Group "Baltic" di Camp Adaži- Palazzo Chigi - Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri (inizio ore 15:00), il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla riunione della Cabina di regia della Zona economica speciale (ZES) del Mezzogiorno11:00 -- Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini saranno alla cerimonia di apertura di Piazza Pia e del prolungamento del sottopasso di Lungotevere in Sassia15:00 -- Palazzo Chigi - Riunione del Consiglio dei Ministri- Comunicazione medio-lungo- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 30 e 31 ottobre 2024- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria19:00 -- Basilica di San Pietro, Città del Vaticano - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, partecipa alla celebrazione della Santa Messa nella Notte di Natale e all’Apertura della Porta Santa- Chiusura anticipata della Borsa di Parigi- Chiusura anticipata della Borsa di Londra- Chiusura anticipata della Borsa di Madrid- Chiusura anticipata della Borsa di Sydney- Borsa di Milano chiusa per festività- Chiusura anticipata della Borsa di New York- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Chiusura anticipata della Borsa di Hong Kong- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di Madrid chiusa per festività- Borsa di Sydney chiusa per festività- Borsa di New York chiusa per festività- Borsa di Parigi chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Toronto chiusa per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività