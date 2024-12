GPI, Cerved conferma il rating "A3.1"

GPI

(Teleborsa) -hadi, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, a "", la cui definizione è: "azienda con fondamentali solidi e una buona capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è basso".La conferma del rating A3.1(i) l'espansione dei risultati economici registrata nel corso del FY24, derivante dalla crescita organica, guidata dal rafforzamento dell'ASA Software, e dal consolidamento delle operazioni di M&A perfezionate nel precedente biennio, in particolare Evolucare; (ii) il progressivo consolidamento della Posizione Finanziaria Netta adjusted, anche grazie alla dismissione di asset ritenuti non più strategici come Argentea (area strategica Pay); (iii) l'ulteriore crescita organica, attesa nel FY25, che poggia sul nuovo piano industriale la cui approvazione è prevista nel prossimo mese di gennaio.