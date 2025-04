ESMA, multa da 420 mila euro all'italiana Modefinance per uso improprio del nome

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () ha, agenzia di rating italiana parte del gruppo TeamSystem, diper aver utilizzato in modo fuorviante il nome ESMA in dichiarazioni relative alle sue attività di rating del credito.L'ESMA ha riscontrato che Modefinance(CRA Regulation) di non utilizzare il nome ESMA in modo tale da indicare o suggerire l'approvazione o l'approvazione da parte dell'ESMA dei rating del credito o di qualsiasi attività di rating del credito dell'agenzia di rating del credito.Modefinance ha pubblicato diverse, in cui si faceva riferimento all'ESMA come avente "certificato" o "convalidato" un modello utilizzato da Modefinance nelle sue attività di scoring e rating del credito."Modefinance ha utilizzato il nome dell'ESMA per suggerire in modo errato l'approvazione da parte dell'ESMA delle sue attività di rating del credito - ha commentatodell'ESMA - Ciò potrebbe fuorviare gli investitori e potrebbe avere un impatto sul corretto funzionamento dei mercati finanziari dell'UE".