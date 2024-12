Natale 2024, scattano le compere "last minute" per i regali

(Teleborsa) - Ilchiuderà con un bilancio stimato attorno agliSu questa cifra convergono infatti previsioni formulate da diverse associazioni, confermando unaa ridosso delle festività.Secondo una indagine, ammonta adegli italiani per i regali del Natale 2024,rispetto alle feste del 2023. Isi confermano come i doniassieme all’abbigliamento e davanti ad. Se un 19% non spenderà più di 50 euro, lache fanno doni (42%) s, ma c’è anche un 25% che arriverà a 300 euro, ma il budget varia anche a seconda dellecon gli abitanti del Nord Est che sborsano per i doni 208 euro a testa contro i 111 delle isole.alla classifica dei luoghi più gettonati per gli acquisti ma ", scelti soprattutto da chi predilige doni originali.Più alta la previsione di spesa formulata da, secondo cui, in media, si spenderanno 225 euro a persona per una spesa complessiva di. A spendere di più saranno gli over 34 (231 euro) e gli uomini (256 euro), mentre a livello territoriale la previsione diviene indicata dai residenti nelle regioni del(264 euro) e dela (246 euro), mentre il budget più basso è al sud (176 euro). La tendenza è per i: fra sabato e domenica si stimano in quasi 7 milioni gli italiani a caccia dell'ultimo dono perTra i regali più ricercati capi e accessori e. Il 30% si indirizzerà invece su un dono gastronomico, il 23% su un prodotto da enoteca. Nella top ten dei regali anche gioielli/bigiotteria (26%) e oggettistica e prodotti da collezione (24%). Sullo shopping last minute,"Il clima di incertezza pesa su famiglie e imprese, ma gli italiani non rinunciano al Natale. Quest’anno – commenta Confesercenti - le vendite per le festività hanno scontato una partenza lenta, e l’auspicio è che ci sia un’accelerazione last minute in questi ultimi giorni. Con il Natale alle porte, la maggior parte degli acquisti sarà effettuato nei negozi fisici, anche di vicinato".