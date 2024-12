Nissan e Honda, firmato MOU per integrazione. Quotazione holding ad agosto 2026

(Teleborsa) -hanno firmato un memorandum of understanding (MOU) per avviare discussioni e considerazioni verso un'integrazione aziendale tra le due società attraverso laDa quando hanno avviato le trattative, "l'ambiente aziendale per entrambe le società e per l'industria automobilistica in generale è cambiato rapidamente e la velocità dell'innovazione tecnologica ha continuato ad accelerare", si legge in una nota. Il MOU annunciato oggi mira a fungere da "opzione per mantenere la competitività globale e per le due società per continuare a fornire prodotti e servizi più interessanti ai clienti in tutto il mondo"."Insieme, possiamo creare un modo unico per fargli godere di auto che nessuna delle due società potrebbe ottenere da sola",ha detto il CEO di Nissan,. "Siamo ancora nella fase di avvio della nostra revisione e non abbiamo ancora deciso un'integrazione aziendale, ma per trovare una direzione per la possibilità di integrazione aziendale entro la fine di gennaio 2025, ci impegniamo a essere l'unica azienda leader che crea nuovo valore di mobilità", ha commentato il rappresentante esecutivo di Honda,Realizzando tempestivamente le sinergie derivanti dall'integrazione, Nissan e Honda puntano a diventare un'azienda di mobilità di livello mondiale con une un utile operativo di oltre 3 trilioni di yen.Nissan e Honda pianificano di costituire, tramite un trasferimento congiunto di azioni, una. Ciò sarà soggetto all'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti di ciascuna società e all'ottenimento delle necessarie approvazioni dalle autorità competenti per questa integrazione aziendale, sulla base della premessa che le azioni di turnaround di Nissan siano costantemente eseguite. Sia Nissan che Honda saranno sussidiarie interamente possedute dalla holding congiunta.Inoltre, le aziende hanno in programma diLe azioni della holding congiunta di nuova costituzione in esame saranno(TSE). La quotazione è prevista per agosto 2026.Contestualmente, Nissan, Honda e Mitsubishi hanno firmato un MOU per esplorare lain relazione all'integrazione aziendale tramite la costituzione di una holding congiunta delineata nel MOU firmato tra Nissan e Honda. Le tre aziende hanno concordato di esplorare la possibilità di ottenere sinergie a un livello maggiore tramite la partecipazione o il coinvolgimento di Mitsubishi nell'integrazione aziendale. Mitsubishi punta a concludere entro la fine di gennaio 2025 la partecipazione o il coinvolgimento nell'integrazione aziendale tra Nissan e Honda.