Svas Biosana, controllata Mark Medical firma accordo vincolante per acquisto 100% di Hermes Pharma

Svas Biosana

(Teleborsa) -, primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, rende noto che la societàdi Svas Biosana, ha sottoscritto, in data odierna, l’accordo vincolante finalizzato all’acquisizione del 100% del capitale sociale della società Hermes Pharma per un corrispettivo pari a 3,5 milioni di euro, più un earn out variabile, in funzione dei risultati conseguiti, pari a circa 250 mila Euro, da corrispondere in due tranche nel corso degli esercizi 2025 e 2026.L’acquisizione verrà finanziata integralmente condalla società Mark Medical controllata al 100% da Svas Biosana.Ai fini della realizzazione dell’Operazione, Mark Medical ha stipulato un accordo vincolante con il Venditore ai sensi del quale, inter alia, quest’ultimo si è impegnato a cedere le proprie quote e Mark Medical si è impegnata a corrispondere il relativo prezzo.L’accordo Vincolante include previsioni usuali per operazioni della stessa specie, mentre Il perfezionamento è sospensivamente condizionato, inter alia, all’esecuzione da parte del Venditore di determinati impegni.Si prevede che ilpossa essere perfezionato – previo avveramento ovvero rinuncia da parte dell’Acquirente delle condizioni sospensive – indicativamente entro il primo trimestre 2025.