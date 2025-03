Gefran acquisisce CZ Elettronica

Gefran

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha sottoscritto un accordo di investimento per l’di una quota di maggioranza della società, unitamente alla sua controllata, entrambe con sede in provincia di Vicenza.L’accordo prevede l’ingresso di Gefran nella compagine societaria di CZ Elettronica tramite cessione di quote, a seguito del quale Gefran S.p.A. arriverà a detenere una quota pari al 60% del capitale sociale per undi(versato in denaro, tramite l’utilizzo di mezzi propri).L’accordo prevede unlegato al patrimonio netto complessivo delle due società risultante dai bilanci al 31.12.2024, nonché opzioni di put & call che potranno portare Gefran ad acquistare il 100% delle quote di CZ Elettronica entro un anno dall’approvazione del bilancio al 31.12.2027, a fronte di un corrispettivo calcolato sulla base del patrimonio netto complessivo delle due società. L’accordo di investimento prevede inoltre la firma di uncon l’attuale direzione della società per assicurare la continuità e lo sviluppo della società.Al 31.12.2023 CZ Elettronica e la sua controllata Mecatronica hanno sviluppato complessivamentepari per 3,2 milioni di euro, generando unpari ad 153.000 euro, avendo unapositiva pari a 202.000 euro."Il valore delle soluzioni applicative risiede nelle tecnologie di automazione, nell’esperienza e nel know-how delle persone che le utilizzano. Il nostro Gruppo è cresciuto nel tempo facendo leva su queste competenze distintive e, in CZ Elettronica, abbiamo trovato un partner con solide conoscenze di sistema, progettuali ed applicative. Grazie a questa acquisizione siamo quindi in grado di ampliare la nostra offerta di soluzioni chiavi in mano per costruttori e utilizzatori finali in mercati per noi strategici. Al tempo stesso manterremo la continuità operativa della società sul territorio sviluppando sinergie che ne incrementeranno il valore. Siamo quindi contenti ed orgogliosi di dare il benvenuto a tutto il team CZ Elettronica nel Gruppo Gefran", ha commentato, Amministratore Delegato del Gruppo Gefran,, Presidente di CZ Elettronica, ha aggiunto: "CZ Elettronica, con la sua quarantennale esperienza nel mondo dell’automazione industriale è una realtà consolidata, che negli anni, ha continuato ad investire nell’accrescimento del proprio know-how, valorizzando al contempo le capacità dei suoi collaboratori. Sono certo che la nostra esperienza, in molti casi complementare a quella di Gefran, potrà essere sinergica nell’affrontare progetti congiunti, garantendo un vantaggio competitivo in un contesto di mercato in continua evoluzione e sempre più esigente.”Ilè previsto entro la fine del primo semestre 2025 ed è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive usuali per operazioni di questo tipo.