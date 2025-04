Comtel, accordo vincolante acquisto divisione Unified Communication di NEC

(Teleborsa) -, realtà da 30 anni attiva nell’integrazione di sistemi ICT in Italia, ha sottoscritto un, multinazionale di tecnologia informatica, elettronica ed elettrica, per l’acquisto da parte della Società o di altro soggetto da essa designato, dell’intero capitale sociale di NEC Italia (“NEC ITALY”) e NEC Nederland (“NEC NEL”) (che possiede al 100% anche la branch di NEC Emirati Arabi Uniti a Dubai).Il Contratto, si legge in una nota, prevede un prezzo simbolico pari a Euro 1 per ciascuna società target, da corrispondersi da parte di Comtel alla data di esecuzione.Ai sensi del Contratto, NEC Europe si è impegnato, alla data di esecuzione, a versare a favore di NEC ITALY e NEC NEL un ammontare complessivo, da corrispondersi in due tranches dilazionate, pari a Euro 3,3 milioni circa, non soggetto ad aggiustamenti, per la copertura di taluni costi fissi previsti a carico delle società stesse.Il Contratto prevede, quale condizione sospensiva al perfezionamento dell’Operazione, un’operazione di riorganizzazione societaria consistente nel trasferimento, da parte delle società target, di asset/rami d’azienda non rientranti nel perimetro dell’Operazione (il “Carve Out”). L’Operazione è soggetta a consuete condizioni per il perfezionamento, incluse le approvazioni regolamentari e gli obblighi di consultazione locale con i rappresentanti dei lavoratori, ove applicabile. L’Operazione è subordinata al verificarsi di talune condizioni sospensive, tra cui l’esperimento della procedura c.d. Golden Power.Ilè previsto entro la metà del 2025.Il CdA di Comtel hache mostra un Valore della Produzione si è incrementato dell’1,2% passando da Euro 42,0 milioni al 31 dicembre 2023 ad Euro 42,5 milioni al 31 dicembre 2024. Ipassano da 41,9 milioni del 2023 a 42,1 milioni di Euro nel 2024.L’ricorrente risulta pari a Euro 2,02 milioni al 31 dicembre 2024, in crescita rispetto agli Euro 1,96 milioni relativi al 31 dicembre 2023, facendo registrare un EBITDA Margin calcolato rispetto al Valore della Produzione pari al 4,75% rispetto al 4,68% del 31 dicembre2023. L’Ebitda ricorrente e` al lordo di accantonamenti effettuati nel 2024 per Euro 347.837 connessi a specifiche situazioni di alcuni clienti e di natura non ripetitiva.L’e` pari a Euro 1,1 milioni al 31 dicembre 2024 rispetto ad Euro 1,6 milioni al 31 dicembre 2023. Ild’esercizio risulta positivo per Euro 0,1 milioni rispetto ad un risultato negativo pari a Euro 4,4 milioni al 31 dicembre 2023.al 31 dicembre 2024 risulta pari a Euro 2,6 milioni (debito netto) rispetto a un indebitamento finanziario netto pari a Euro 4,5 milioni al 31 dicembre 2023.Ilal 31 dicembre 2024 della Comtel (i.e., il valore complessivo del portafoglio ordini sottoscritti da clienti per prodotti ancora da consegnare) e` pari a Euro 25,4 milioni; il backlog della Novanext al 31 dicembre 2024 e` pari a Euro 16,5 milioni.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di proporre all’Assemblea dei Soci di destinare il risultato di esercizio pari a Euro 148.364 quanto ad Euro 7.418 a Riserva Legale e quanto ad Euro 140.946 a Riserva Straordinaria.Ilha dichiarato: “Il 2024 è stato un anno determinante nel percorso di consolidamento e rilancio della Società.e strategiche intraprese. L’acquisizione di Novanext, completata nel primo trimestre 2025, ci consente di fare un salto di qualità sia in termini dimensionali sia in termini di competenze tecnologiche".