TXT e-solutions, contratto pluriennale con ESA per servizi di cybersecurity

TXT e-solutions

(Teleborsa) -, società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, informa che TLogos, società parte del Gruppo TXT dal 2022, si è aggiudicata la gara ESA per un importo di 7,5 milioni di euro., ha come missione quella di guidare lo sviluppo delle competenze europee nel settore spaziale e di garantire che gli investimenti in questo campo continuino ad apportare benefici a livello internazionale e globale.L’(Human and Robotic Exploration Programme Security Services) è quello di implementare la partecipazione dell'Europa allo sviluppo di infrastrutture spaziali, che consentiranno di effettuare esperimenti in un ambiente privo di gravità e lo sviluppo della ricerca e delle tecnologie nello spazio.Lea supporto dei programmi del Direttorato Human and Robotic Exploration (HRE) di ESA, quali gli attuali International Space Station (ISS) Security Programme e Gateway Programme Security Support.La gara ESA vinta da TLogos si aggiunge agli oltre 200 milioni di euro di gare pubbliche aggiudicate dal Gruppo TXT e rafforza ulteriormente il posizionamento distintivo di TXT come partner strategico a garanzia della sicurezza informatica dei principali player in settori mission e safety critical come il settore delle infrastrutture spaziali e del settore governativo.