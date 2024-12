Borse europee in rialzo con trading limitato. Chiuse Milano e Francoforte

(Teleborsa) -. Non è prevista la pubblicazione di alcun dato macroeconomico oggi.Diversi mercati europei () sono già, mentre altri chiuderanno in anticipo la seduta odierna: Madrid alle 14:00, Londra alle 12:30, Parigi alle 14:05.A metà mattina, ilsale dello 0,60%, ildello 0,58%, l'dello 0,17% e l'dello 0,61%. L'Euro Stoxx 50 mostra un +0,28%, mentre l'Euronext 100 segna un +0,50%.I mercati azionari europei, con l'Euro Stoxx 50 che segna un +7,8% da inizio anno e lo STOXX Europe 600 che mostra un +5,4%, anche se si registrano performance molto diverse tra i vari listini e il divario rispetto alla Borsa di New York si è ampliato a livelli significativi.Il, al 23 dicembre, mostra un rialzo di circa l'11% da inizio anno, qualche decimale meglio del FTSE Italia All-Share, mentre il FTSE Italiaè in calo di quasi il 6% e il FTSE Italiadi oltre il 6%.Fanno peggiore dell'Italia la Francia (CAC 40 a -3 YTD per la tempesta politica che sta attraversando ormai da sei mesi), la Svizzera (SMI a +3%) e UK (FTSE 100 a +5%). Ci sorpassano Olanda (AEX a +12%), Spagna (+13%) e Germania (+18%, trainata da SAP e altri titoli votati all'export).con S&P 500 a +25% e Nasdaq Composite addirittura a +32%.con Nikkei 225 a +17%, Hang Seng a +18% e SSE a +14%.