1 minuto in Borsa 26 giugno 2025 - [video]

tecnologia

automotive

Euro / Dollaro USA

Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore(+1,79%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto(-0,76%).Tra i principali cambi, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,41%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL, degli Ordini beni durevoli e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, in Spagna, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.