Eventi e scadenze del 24 dicembre 2024

Martedì 24/12/2024

(Teleborsa) -- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 30 e 31 ottobre 2024- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria19:00 -- Basilica di San Pietro, Città del Vaticano - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, partecipa alla celebrazione della Santa Messa nella Notte di Natale e all’Apertura della Porta Santa- Chiusura anticipata della Borsa di Madrid- Chiusura anticipata della Borsa di Hong Kong- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Chiusura anticipata della Borsa di New York- Borsa di Milano chiusa per festività- Chiusura anticipata della Borsa di Sydney- Chiusura anticipata della Borsa di Londra- Chiusura anticipata della Borsa di Parigi