INPS, concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di 781 specialisti aree psicologiche e sociali

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dell’, con Deliberazione del n. 150 del 18 dicembre 2024, ha indetto il ", per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato didi Specialisti delle, da inquadrare nell’Area Funzionari, famiglia professionale Funzionari sanitari, nei ruoli del personale dell’INPS".Ladidovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, entro il 22 gennaio 2025, compilando il format di candidatura suldi ammissione ed ogni altra disposizione in merito alla procedura concorsuale sono contenuti nel bando, scaricabile dal portale INPS nella pagina dedicata al concorso.