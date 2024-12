Smart Capital, conclusa seconda tranche dell'AuCap. Raccolta complessiva da 9 milioni

Smart Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha comunicato chedeliberato dall'assemblea del 5 novembre, nel contesto della quale sono state sottoscritte da parte di primarie famiglie imprenditoriali 1.364.598 azioni ordinarie di nuova emissione a un prezzo di 1,55 euro per un, di cui 1.164.586 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 1,8 milioni di euro, già oggetto di impegno irrevocabile prima dell'avvio delle negoziazioni.(società che possiede il controllo di), che ha agito in qualità disottoscrivendo 645.200 azioni ordinarie per un importo pari a 1 milione di euro, ha assunto impegni di lock-up fino al dodicesimo mese successivo alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'EGM PRO , allineandosi agli impegni di lock-up già assunti da Finagrati, Costantini Investments e Reef Capital nonché Mario Cocchi.La, relativa alle due tranche di aumento di capitale, è stata dunque pari a"Siamo lieti di annunciare la positiva conclusione della seconda tranche di aumento di capitale, a poco più di un mese dalla nostra IPO - hanno commentato, Presidente e Amministratore Delegato, e, Managing Partner e Direttore Generale - Abbiamo raccolto liquidità da nuovi imprenditori che, con la loro visione strategica, riteniamo possano anche contribuire a rafforzare l'attività di Smart Capital nel suo ruolo di investitore nelle PMI italiane"."Sono davvero orgoglioso di essere parte di un progetto ambizioso come quello di Smart Capital che si prefigge di diventare un vero e proprio catalizzatore per l'innovazione e l'eccellenza nel panorama delle piccole medie imprese italiane - ha detto, Founder di Dxor Investments - Da imprenditore sono onorato di poter dare anche il mio contributo fattivo, apportando la mia expertise e visione in ambito industriale".