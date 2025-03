Assoreti, raccolta ancora in crescita: oltre 6 miliardi a febbraio

(Teleborsa) -per lea febbraio: si registrano infattidi euro, decimo aumento tendenziale consecutivo, in aumento del 50,5% rispetto ad un anno fa. E' quanto emerge dall'ultimo report mensile di"La raccolta di febbraio conferma il trend di crescita delle Reti, con uno dei migliori risultati di sempre", conferma Marco Tofanelli, Segretario Generale dell’Associazione, aggiungendo "l’aumento delle risorse destinate al risparmio gestito, quadruplicate rispetto alloscorso anno, evidenzia la crescente consapevolezza dei risparmiatori dell’importanza di affidarsi a professionisti qualificati. Allo stesso tempo, la tenuta della raccolta sugli strumenti amministrati, sostenuta dal collocamento del Btp Più, dimostra la capacità delle Reti diaccompagnare i risparmiatori con soluzioni diversificate e coerenti con l’evoluzione del mercato".Aumentano gli investimenti in prodotti delsui quali confluiscono, valore quadruplicato rispetto a quanto realizzato nel medesimo mese del 2024. La crescita coinvolgedi prodotto, in particolare idi investimento (1,7 miliardi).La raccolta netta realizzata suglisi conferma stabile per oltre, grazie anche alladel collocamento delavvenuto nella seconda parte del mese, mentre il flusso netto di risorse che ha coinvolto contiè positivo perdi euro.La raccolta netta associata al(fee only/fee on top) si attesta adi euro, con un incremento del 33,7% su anno, portando la raccolta die primi due mesi a 2,7 miliardi (+45,5%.Da segnalare ladalle Reti di consulenza, che registrano un aumento dirispetto a gennaio 2025, portando il totale a oltre 5,2 milioni.Nell'ambito della raccolta dei fondi (1,7 miliardi), il flusso netto coinvolge prevalentemente le, con risorse pari a 1,5 miliardi, mentre il bilancio dei fondi aperti di diritto italiano è positivo per 184 milioni. Le scelte di investimento continuano a(1,3 miliardi); positivo il bilancio di prodotti flessibili (235 milioni) e monetari (205 milioni), mentre continuano a prevalere i riscatti sui fondi azionari (-72 milioni) e bilanciati (-117 milioni). Irisultano ladel gestito per volumi di raccolta mensili, con premi netti versati pari a 948 milioni di euro, sette volte superiore al dato dell’anno precedente, in scia all'ottimo andamento delle(660 milioni) ed alle(124 milioni). La raccolta netta insi attesta a 658 milioni di euro (+143% a/a).L’attività diin strumenti finanziari amministrati(2,2 miliardi) e, più in particolare, sul collocamento realizzato sul(2,5 miliardi). Si conferma il crescente interesse per gli(ETF/ETC/ETN) sui quali viene realizzata una raccolta record mensile pari a 622 milioni di euro, mentre è negativo il bilancio di titoli azionari (-345 milioni), obbligazioni corporate (-231 milioni) e certificate (-5 milioni).