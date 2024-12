Vistry crolla a Londra dopo terzo profit warning dell'anno

Vistry Group

(Teleborsa) -, costruttori britannico quotato a Londra, ha annunciato che prevede unper l'anno fiscale 2024 di circa, rispetto alle precedenti previsioni di circa 300 milioni di sterline, principalmente a causa di ritardi nelle transazioni e nei completamenti previsti per fine anno. Si tratta del terzo profit warning dell'anno.Il Gruppo ha visto una serie di accordi con i suoi partner che si prevedeva si sarebbero conclusi nell'anno fiscale 2024e ora prevede che queste transazioni si concludano nell'anno fiscale 2025, si legge in una nota. Inoltre, il Gruppo ha scelto di non procedere con una serie di transazioni proposte in cui i. Il Gruppo ritiene che saranno disponibili opzioni più interessanti nell'anno fiscale 25."L'annuncio odierno e il risultato finanziario per l'anno fiscale 2024 sono- ha detto il- La nostra massima priorità per il 2025 è continuare a costruire e fornire nuove case di alta qualità per i nostri partner e clienti privati ??e fare la nostra parte nell'affrontare la grave carenza di alloggi del Paese. Restiamo impegnati nella nostra strategia di partnership housing e siamo fermamente concentrati sul posizionamento dell'azienda per andare avanti e ricostruire la redditività".In discesa, che si attesta a 5,405 sterline, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 5,14 e successiva a 4,875. Resistenza a 5,76.