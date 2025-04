Monumenti Aperti 2025: il Terzo Settore valorizza il patrimonio storico-artistico italiano

Generali Italia

(Teleborsa) - In un’economia che affronta sfide sistemiche legate a sostenibilità, coesione e trasformazione demografica, il Terzo Settore si conferma non solo come presidio sociale, ma anche come attore economico di rilievo. È quanto emerge dal, realizzato dacon il coordinamento della Country Sustainability and Social Responsibility e della Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore. Il documento quantifica in, pari al, il contributo del Non Profit all’economia nazionale.Basato sull’analisi di oltre, integrate con i dati del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e su un’indagine campionaria condotta su, il report descrive un comparto in piena transizione. Da un lato, il settore mostra un impatto significativo sull’occupazione – con, circa il– e sul capitale sociale, grazie aiattivi. Dall’altro, emergono fragilità strutturali, come la discontinuità nei flussi finanziari, che mette a rischio la sostenibilità degli enti più piccoli. Da qui, l’urgenza di dotarsi di sistemi finanziari più resilienti.In questo contesto si inserisce, esempio virtuoso di come il Terzo Settore possa generare impatto culturale e sociale. A raccontarlo è, una delle protagoniste dell’edizione 2025, che - intervenendo alla conferenza di presentazione della, svoltasi lo scorsopresso la sede centrale dell’ANCI a Roma - ha sottolineato l’importanza di strutturare in modo sistemico i finanziamenti per valorizzare il potenziale trasformativo del comparto, cruciale per l’economia e l’identità del Paese.Amorello, della Direzione Generale per le Politiche del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese - DIV. III - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha ribadito il sostegno del Ministero a un progetto tanto radicato quanto emblematico per tutto il territorio nazionale: "Il Ministero del Lavoro, attraverso la Direzione Generale del Terzo Settore, ha avviato un processo di ristrutturazione del comparto, per cui conè andato a regime un sistema di finanziamento volto a sostenere progetti e iniziative di rilevanza nazionale ideate dalle OdV, ovvero le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le fondazioni iscritte a RUNTS".Il Ministero, attraverso questo registro, bandisce ogni anno fondi destinati a iniziative in linea con le direttive del Decreto. Nel, tra i 69 beneficiari, è stata inclusa anche, che "ha ottenuto un finanziamento diche oggi appunto sono state rappresentate", ha spiegato ancora Amorello. Ha poi aggiunto: "Questo ci fa capire come le intenzioni del legislatore, attraverso l'emanazione del Codice del Terzo Settore, si stanno realizzando".L’obiettivo, quindi, è quello di incidere a livello locale grazie a un sistema di welfare che trova nella rete del Terzo Settore il suo motore principale., in questo quadro, ha scelto di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio, creando ampie reti sociali, come ha evidenziato, Presidente die co-fondatore della manifestazione, nata ormai trent’anni fa. Nellee sue parole la sintesi perfetta dell’anima del progetto: ": la memoria, intesa come l’alimentare il fuoco e non solo il custodire la tradizione, significa proiettare le radici del passato verso il futuro e fare in modo che le giovani generazioni siano i trasmettitori, anzi i detonatori di tutto ciò. La cultura è intesa come valorizzazione e promozione del patrimonio a 360 gradi, infine: come valore aggiunto, la nostra manifestazione ha proprio la presenza delle scuole e di giovani volontari e volontarie che ogni anno, insieme alle associazioni culturali, diventano gli attori e le attrici protagoniste di Monumenti Aperti".Iniziative come questa hanno indubbiamente un impatto concreto sul territorio, stimolando la crescita sia turistica che economica: "Anche se la gratuità dell’iniziativa è un incentivo importante - ha fatto sapere ancora Messina - è stato dimostrato che circa il 10% dei visitatori torna nell’arco dei primi tre mesi, anche per due o tre visite negli stessi monumenti. E questi stessi visitatori contribuiscono ad aumentare".Il 2026 sarà un anno importante: per lagli organizzatori stanno pensando a speciali iniziative su tutto il territorio affinché la manifestazione si affermi ancor più nettamente come preziosa opportunità per tutti - visitatori, turisti, volontari e studenti - di conoscere e apprezzare a fondo il nostro vasto patrimonio.