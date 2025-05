OpenAI rimarrà sotto il controllo di un'organizzazione no-profit

(Teleborsa) -, società statunitense al centro dello sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa, è stata fondata come organizzazionee oggi è supervisionata e controllata da tale organizzazione. In futuro, "". Lo si legge in una nota del board dopo mesi di discussioni e polemiche sul tema.La, che fa capo all'organizzazione no-profit dal 2019,, una struttura aziendale orientata a uno scopo specifico che deve tenere conto sia degli interessi degli azionisti che della missione. L'organizzazione no-profit controllerà e sarà anche un azionista di maggioranza della PBC."Abbiamo deciso che l'organizzazione no-profit manterrà il controllo di OpenAIe aver avviato un dialogo costruttivo con gli uffici del Procuratore Generale del Delaware e del Procuratore Generale della California - ha detto il- Ringraziamo entrambi gli uffici e non vediamo l'ora di proseguire queste importanti conversazioni per garantire che OpenAI possa continuare a perseguire efficacemente la sua missione: garantire che l'AGI sia un vantaggio per tutta l'umanità"."Le PBC sono diventate la struttura a scopo di lucro standard per altri laboratori di artificial general intelligence (AGI) come Anthropic e X.ai, così come per molte aziende con uno scopo specifico come Patagonia - ha commentato il- Riteniamo che sia una scelta sensata anche per noi"."Invece della nostra attuale complessa struttura a profitti limitati - che aveva senso quando sembrava che ci potesse essere un'unica iniziativa AGI dominante, ma non lo è in un mondo con molte grandi aziende AGI - stiamo passando a una struttura di capitale normale in cui tutti possiedono azioni - ha aggiunto -".