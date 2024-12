A2A e Enel annunciano closing cessione del 90% di Duereti da e-distribuzione

A2A

Gruppo Enel

(Teleborsa) -annuncia di aver completato le attività relative al). La società è beneficiaria del conferimento da parte di e-distribuzione dellesituati nelle province di. La cessione della partecipazione ad A2A avrà efficacia a far data dalIl, definito sulla base di un Enterprise Value (riferito al 100% di Duereti) di circa 1,35 miliardi di euro, è pari a circaed è soggetto a un meccanismo di, tipico per questo tipo di operazioni."Con il completamento di questa acquisizione, la più grande del settore in Italia, il- con una rete che cresce di 17mila km nelle province di Milano e Brescia – e prevedenella distribuzione, che nel complesso superano iha commentato l’Amministratore Delegato di A2A,.. aggiungendo "per supportare il percorso di elettrificazione dei consumi in atto e trend come lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, è fondamentale aumentare le risorse destinate alle infrastrutture. A livello europeo per il periodo 2020-2030 sono attesi oltre 580 miliardi di investimenti sulle reti elettriche; solo in Italia fino a 60 miliardi. Abbiamo quindi deciso di acquisire asset rilevanti che consentiranno ad A2A di realizzare economie di scala contribuendo ulteriormente alla crescita di aree già fortemente abitate e industrializzate".% del capitale sociale di Duereti, funzionale alla fase di start-up della società, che è oggetto di un meccanismo di, esercitabili dopo un anno dalla data di closing. L’operazione, chela gestione delleche interoperano in Lombardia, èdel Gruppo, in linea con le proprie Priorità Strategiche.finanziario netto consolidato delpari a circa 1,2 miliardi di euro e undel Gruppo pari a circa 1 miliardo di euro, mentre non ha avuto alcun impatto sui risultati economici ordinari del Gruppo.