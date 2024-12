Eni annuncia avvio produzione di Baleine in Costa d'Avorio

Eni

(Teleborsa) -, segnando un passo cruciale nello sviluppo dell’offshore della Costa d’Avorio. Grazie a questo traguardo, ladi petrolio al giornoassociato (equivalenti a 2 milioni di metri cubi).La Fase 2 prevede, affiancata dall’unità flottante, mentreprocessato andrà addi energia grazie al collegamento con il gasdotto costruito durante la Fase 1 del progetto.Ledella Fase 2, supportato anche dal rinnovamento e riutilizzo delle unità di produzione e stoccaggio impiegate, in un’ottica di circolarità. Lanel progetto era stataera stata avviata ade, parallelamente, erano state portate avanti le attività per la Fase 2, completate in totale sicurezza., reso possibile grazie all’adozione di tecnologie avanzate, che minimizzano l’impronta carbonica delle operazioni, e a iniziative innovative sviluppate in stretta collaborazione con i ministeri ivoriani (dalla distribuzione di fornelli migliorati, prodotti localmente, al progetto di tutela e ripristino di 14 foreste, senza dimenticare le numerose iniziative negli ambiti della formazione professionale, dell’educazione, della salute e della diversificazione economica).Grazie all’avvio della Fase 2 di Baleine e allo, la produzione complessiva è destinata a raggiungere 150.000 barili di olio al giorno e 200 milioni di piedi cubi di gas associato, consolidando ulteriormente il ruolo della Costa d’Avorio come hub energetico regionale e rafforzando la collaborazione strategica con il partner locale.