Manovra 2025 è legge: le principali misure per famiglie e imprese

(Teleborsa) -, dopo il via libera definitivo, da parte del Senato nel corso del weekend. Una Legge di Bilancio che il Governo definisce "responsabile", ma che ha dato luogo ad una pioggia di polemiche, ultimo lo scontro fra il Presidente del Senato Ignazio La Russa ed il leader di Italia Viva Matteo renzi.La Legge di Bilancio impegna circa: la riduzione delle(23% per i redditi fino a 28mila euro, 35% da 28mila a 50mila euro e 43% oltre i 50mila euro) e per rendere strutturale laper i redditi fino a 40 mila euro nei prossimi 5 anni.Misure controbilanciate da unper i redditi più alti calcolati in base all'introduzione del meccanismo del quoziente familiare legato al numero di figli a carico. Lada 30mila a 35mila euro.Fra le agevolazioni fiscali a favore delle imprese, va segnalata anche, finanziata con 400 milioni attingendo ad un ulteriore contributo delle banche: la misura garantisce uno sconto del 4% dell'aliquota (dal 24% al 20%) per le imprese che accantonano utili e creano occupazione a tempo indeterminato.sale da 1,6 a 2,2 miliardi e viene introdotto anche undel 25%, con l'obiettivo di mantenere i livelli di crescita occupazionale e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.volontarie da un impiego a tempo indeterminato, nei 12 mesi precedenti, avrannoin caso di licenziamento dal nuovo impiego, solo hanno raggiunto almeno 13 settimane di contribuzione.dei profitti derivanti dall'investimento in, che era stata portata al 42% dal CdM, torna al 26%, con l'impegno ad aumentarla al 33% dal 2026. Lainvece verràcon ricavi superiori a 750 milioni di euro e non anche alle PMI ed all'editoria online.Vi sono poi una serie di, per incentivare la(contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2025 per i nuclei con Isee non superiore a 40.000 euro) e per il(congedo parentale a sostegno di maternità/paternità fino al sesto anno di vita del bambino sale dal 60% all'80%). Arriva anche un, finanziato con 30 milioni di euro nel 2025, a favore delleper famiglie con reddito Isee sino a 15.000 euro.La Legge di Bilancio 2025 sancisce anche una completa, in particolare ilche dal 1° gennaio 2025 scenderà dal 70%solo con Cilas già presentata entro il 15 ottobre 2024,, che scenderàe al 36% per gli altri immobili., con contributo non superiore aper l'acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica (nuova classe B).Ladi euro nel 2025, con un incremento dello 0,5% che salirà aòl'1% nel 2026, con l'obiettivo di ridurre le liste d’attesa. Circa 50 milioni di euro l’anno saranno destinati al finanziamento dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Previste anche risorse perPer ilstanziati maggiori fondi per, da aggiungere agli 11,6 miliardi complessivi stanziati dalla Legge di Bilancio 2024.Arrivanodalla stazione di Piazza Venezia fino alla Farnesina.