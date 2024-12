Scuola, le conquiste di Udir nel 2024. Pacifico: "Pronti a sfide accanto ai dirigenti"

(Teleborsa) -il giovane sindacato dei dirigenti, di proposte migliorative ed emendative rispetto a provvedimenti legislativi. "Siamo pronti a lottare in tutte le sedi opportune per richiedere di valorizzare una delle figure più importanti del mondo della scuola. Il dirigente scolastico porta avanti i nostri istituti, nonostante i problemi e i capi d’accusa che ricadono sulla sua persona", commenta, presidente nazionale Udir.L'anno è trascorso con molte battaglie vinte ed altre avviate., UDIR chiede prorogafinanziato per legge, compenso al 100% del progetto manager edelle scuole dimensionate salvate dalle regioni per il solo prossimo anno scolastico.Nel mese di, Udir ha accolto con soddisfazione la notizia dell’del 17 gennaio 2024 in vista delArea “Istruzione e Ricerca” per il triennio 2019/2021, peraltro già scaduto, che interessa in modo particolare la, sono porti al vaglio presso la V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati gli. Di interesse, per il mondo scuola, l’articolo 14 in cui sono presenti gli emendamenti suggeriti da ANIEF e di interesse già sollevati dal giovane sindacato.Nel mese di, la dirigente scolasticain un’intervista, ha parlato della propriadichiarando: “Dobbiamo ridare dignità a questo ruolo: un preside può fare la differenza".A maggio, illamenta: "Ancora una volta, visto l'inerzia dei sindacati firmatari di contratto, deve intervenire il legislatore per continuare ad autorizzarecome chiesto e ottenuto in passato da #UDIR. Ben venga l'annuncio del ministro Valditara main contrattazione senza più ricorrere al legislatore".Nel mese di giugno, si è conclusa, presso la Commissione Cultura, nell’ambito dell’esame del disegno del disegno di legge in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. Per Udir in audizione, delegata e dirigente scolastica, che parla didei dirigenti scolastici, didel personale e didei dirigenti scolastici.A luglio,dedicata al personale scolastico che si ritrova ad affrontare costantemente nuove sfide, nuove modalità operative, la gestione delle scuole è in costante divenire e spesso le segreterie scolastiche navigano a vista non avendo ancora delle istruzioni chiare e complete che tengano conto di tutte procedure.Agosto si segnala ladopo la sanatoria voluta dal Parlamento sul contenzioso pendente, illegata al corso-concorso per dirigenti scolastici del 2017 ed ilaumenti poco superiori a quelli dei Dsga, nessun passo avanti su perequazione, vincoli mobilità, responsabilità e valorizzazioneSettembre si apre con unin attesa della pubblicazione della sentenza del CDS su ricorso UDIR contro la decurtazione degli ultimi anni.all’esame di Palazzo Madama (doppio canale di reclutamento, la mobilità senza blocchi e vincoli del personale scolastico di ruolo, gli organici Ata Pnrr da confermare, le nuove regole per rafforzare il sostegno agli alunni con disabilità, ma anche per introdurre il middle management pure tra il personale scolastico e allungare il periodo di insegnamento all’estero).Nel mese di, il, che incrementa la parte variabile dello stipendio dei dirigenti scolastici: la decisione arriva in attesa dell'esito del ricorso presentato da UDIR e discusso in Consiglio di Stato, che valuterà la richiesta di illegittimità della decurtazione del 30% applicata negli ultimi anni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e quindi la richiesta del sindacato UDIR di distribuire fino a 25 mila di arretrati ai dirigenti scolastici che hanno presentato apposito ricorso., UDIR chiede di incrementare il Fondo unico nazionale per il finanziamento dellacon una somma complessiva pari a 6 milioni di euro.è il mese delleper il DS, con una diffida per interrompere la prescrizione entro il 20 dicembre. A Bruxelles si tiene il: approvata la mozione Confedir e Udir che chiede regole comuni per il pensionamento e la salvaguardia dei trattamenti maturati in ogni Paese europeo e in particolare in Italia