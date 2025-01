Geox crolla in Borsa dopo manovra finanziaria a supporto del nuovo piano

Geox

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, dopo che nella serata del 30 dicembre ha reso noto di averin essere a medio-lungo termine del gruppo con alcuni istituti bancari; inoltre, è stato segnalato l'impegno dell'azionista di controllo a supportare l'attuazione del nuovo piano industriale 2025-2029 con unIl nuovo piano industriale è strutturato in due fasi, la prima "strategy re-rooting and performance improvement" e la seconda "acceleration", e prevedea oltre 850 milioni di euro nel 2029, oltre che una oltre il 7% nel 2029. Stimatiper circa 120 milioni di euro nell'intero arco di piano.si posiziona a 0,504 euro, con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 0,4883 e successiva a 0,4727. Resistenza a 0,5543.