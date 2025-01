INPS aderisce al nuovo sistema Re.Tes. della Banca d’Italia

(Teleborsa) - L’, relativo ai servizi della Tesoreria dello Stato.Lo rende noto l'Istituto spiegando che. Questa importante innovazione introduce modalità di dialogoper le operazioni di pagamento delle prestazioni non pensionistiche e per l’incasso dei contributi.L’attivazione di Re.Tes. è il risultato di un processo complesso e scrupoloso di programmazione, che ha coinvolto non solo l’INPS e la Banca d’Italia, ma anche le, tra cui la Ragioneria Generale, la Corte dei Conti, l’Agenzia delle Entrate.L'obiettivo è quello di. Il pagamento delle pensioni continuerà ad avvenire nei tempi stabiliti e con le modalità ordinarie. Durante i primi giorni di operatività di Re.Tes., potrebbero verificarsi alcuni, eventuali ritardi nei pagamenti delle prestazioni non pensionistiche e nella contabilizzazione degli incassi dei contributi, in particolare per i pagamenti effettuati tramite Modelli F24.Per far fronte a queste eventualità, l’Istituto ha già, al fine di minimizzare i possibili impatti sulle tempistiche di accredito delle prestazioni e sui versamenti effettuati. L’obiettivo è quello dii.