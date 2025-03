Ambrosoli (Banca Aletti): essere una banca di territorio è nel DNA di Banco BPM

Banco BPM

(Teleborsa) - "In un sistema industriale costituito soprattutto di PMI, come quello italiano, è. Tale è quello attuale, caratterizzato da prossimità, vicinanza geografica, forte relazione con il territorio. Le caratteristiche delle imprese dei territori nei quali si opera, poi, se coltivate determinano anche naturali specificità., per altre banche avere altri target o essere propriamente generaliste. Sono variabili fondamentali e da difendere perché concretizzano un valore per il sistema produttivo". Lo ha dettoe Fondazione BPM, durante un evento di Affari&Finanza."Chi nel settore bancario svolge la propria attività con efficacia nelle sue zone di riferimento,, permettendo alle aziende di perseguire obiettivi di crescita e di leadership e creando al contempo valore per tutti gli altri stakeholder e le diverse comunità - ha aggiunto - Essere una banca di territorio, come nel caso di Banco BPM, non è una semplice definizione: è un modo di essere e di sapere gestire il rapporto con il cliente. È latipici anche degli istituti di credito di più grandi dimensioni. In definitiva, è un approccio diverso nel pensare al mestiere di banca, frutto di un DNA che il nostro Gruppo custodisce e difende orgogliosamente da 160 anni".