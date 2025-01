Permira acquista una partecipazione di maggioranza in Westbridge Advisory

(Teleborsa) -, colosso europeo del private equity, e l'investitorehanno annunciato che fondi di Permira hanno firmato un accordo per, una delle principali società di consulenza europea in materia di energia e sostenibilità per clienti immobiliari istituzionali.Con sede a Francoforte, Westbridge consiglia i clienti immobiliari nell'approvvigionamento di energia e nella riduzione della loro impronta di carbonio per raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità a lungo termine. La società ha uffici internazionali a Londra, Varsavia e Zurigo. Westbridge è attualmente di proprietà dei suoi fondatori e di GENUI. I. Il closing dell'operazione, di cui non sono stati divulgati dettagli economici, è previsto nel primo trimestre del 2025.Fondata nel 2015, Westbridge si è affermata come consulente di fiducia persu tutte le questioni relative all'energia e alla sostenibilità. Permira mira a supportare la crescita organica e acquisitiva della società, in particolare nei suoi piani di espansione internazionale."Questo investimento sottolinea ancora una volta il nostronel guidare una crescita redditizia - ha detto Florian Kreuzer, responsabile DACH presso Permira - Con Westbridge che svolge un ruolo fondamentale nella riduzione dell'impronta di carbonio del settore immobiliare, la transazione si allinea sempre di più anche con il nuovo focus di investimento climatico della nostra azienda".