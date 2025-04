Visibilia Editore: Wip Finance sotto inchiesta, sospeso ingresso nel capitale di Athena

Visibilia Editore

(Teleborsa) -che avrebbe portato la società d'investimenti svizzeradel capitale, la finanziaria di Immobiliare Dani e Daniela SantanchéProprio Athena, attraverso la società quotata, in risposta a anticipazioni di stampa, ha confermatoche "l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari(di cui non è noto l’oggetto)" ed è statoautorizzato ad agire individualmente, per conto di WIP, nelle veci dei suoi organi ai quali è, quindi, stato fatto divieto di agire senza il consenso dello stesso". Sempre Athena fa sapere cheal momento,di cessione in favore di WIP di una partecipazione rappresentativa del 75% del capitale sociale di Athena" il cui" e no è stato neanche definito un nuovo termine per la conclusione dell’operazione stessa."Permane comunquedell’Operazione, non appena ciò sarà possibile, compatibilmente con le tempistiche dell’inchiesta in corso", spiega la nota, ricordando che l'operazione prevedeva l'ingresso di Wip nel capitale come socio di maggioranza assoluta di Athena e, indirettamente, di Visibilia Editore ed il conseguentesulla totalità delle azioni di Visibilia, con l'intento didella stessaLedalle negoziazioni in attesa del ripristino di un flottante sufficiente ad assicurare la regolarità delle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan ad esito dell’OPA e la nomina di un nuovo Euronext Growth Advisor.Nel frattempo,da parte di tre diversi investitoridi complessive 13.500.000 azioni Visibilia, rappresentative delche la porteranno a detenere una partecipazione in Visibilia inferiore al 90% del capitale sociale, con conseguente ripristino del flottante. "Nell’ipotesi in cui, non dovesse definitivamente venir meno la possibilità di perfezionare l’operazione - si precisa - allora Athena provvederà adsul mercato con conseguente".