L'Impatto della guerra in Ucraina sui contribuenti italiani: spese, inflazione e rallentamento economico

(Teleborsa) - "Ilha avuto un, sia attraverso il sostegno diretto all'Ucraina, sia per le spese interne legate non solo all'energia, ma anche alla difesa e all'accoglienza dei rifugiati. Sebbene, l'impegno economico del Paese è stato comunque rilevante, conin base all'evoluzione della guerra e delle politiche adottate come la decisione di Kiev di bloccare il gas russo verso l'Europa". E' quanto si legge in un report di fine anno delIn sintesi, scrive Federcontribuenti, sebbene non esista una cifra ufficiale completa e facilmente reperibile, "le stime indicano che l'Italia, e dunque soldi pubblici,per la guerra tra Kiev e Mosca tra il 2022 e il 2023". Questa cifra potrebbe aumentare in futuro, a seconda delle decisioni politiche e delle necessità legate all'evolversi del conflitto.Nel 2022, la spesa per il sostegno alle famiglie e alle imprese a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, si legge nel report del CTS di Federcontribuenti, ha. Anche nel 2023, il governo italiano ha continuato a destinare risorse per alleggerire l'impatto dei costi energetici, sebbene l'entità di questi sussidi sia diminuita a causa del calo dei prezzi energetici globali."La guerra in Ucraina ha, che ha colpito il potere d'acquisto delle famiglie italiane e ha avuto - rimarca l'associazione dei contribuenti italiani - un impatto negativo sulla crescita economica. L'Italia ha dovuto far fronte a un r, con una previsione di crescita inferiore rispetto a quella che si sarebbe verificata senza il conflitto. L'andamento dell'economia italiana è stato influenzato anche dalla catena di approvvigionamento, con difficoltà nelle forniture di materie prime e - conclude Federcontribuenti - una maggiore incertezza economica".