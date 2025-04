Italia, Scope: con dazi impatto fino a un punto percentuale di PIL nel 2025-27

(Teleborsa) - L'Italia è uno dei Paesi più vulnerabili in Europa alle potenziali conseguenze di una guerra commerciale prolungata, dati i suoi stretti rapporti commerciali con gli Stati Uniti, epotrebbero. Lo afferma Scope Ratings in una ricerca sul tema.Viene ricordato che l'è cresciuta dello 0,7% nel 2023 e nel 2024, al di sotto del suo potenziale a medio termine dell'1% e della media dell'area dell'euro (0,9% nel 2024). L'economia si è dimostrata relativamente resiliente dalla fine della pandemia di Covid, beneficiando della sua ampia e diversificata base industriale e del suo settore delle esportazioni. L'output economico è quasi del 5% superiore ai livelli pre-pandemici, in un confronto favorevole con altre grandi economie dell'UE come Francia (+4%) e Germania (+0%), sebbene più debole rispetto a Spagna (+7%), Portogallo (+9%) o Stati Uniti (+12%).Scope evidenzia anche lacome mercato di esportazione per i produttori italiani negli ultimi cinque anni, che ha portato a un sostanziale surplus commerciale di merci, stimato in circa 39 miliardi di euro. Solo Germania e Irlanda presentano surplus di merci maggiori con gli Stati Uniti tra i Paesi dell'area euro.L'agenzia di rating tedesca stima che unoche preveda dazi statunitensi del 20% sulle importazioni di beni dall'UE e del 125% sulle importazioni di beni dalla Cina, oltre a misure di ritorsione da parte della Cina e, potenzialmente, dell'UE, potrebbe ridurre la crescita economica dell'Italia di circanel periodo 2025-27. La guerra commerciale porterebbe a un rallentamento della produzione industriale, delle esportazioni e degli investimenti, in un contesto di maggiore incertezza economica.Ledi beni dell'Italia verso gli Stati Uniti ammontavano a 65 miliardi di euro nel 2024 (il 10,4% delle esportazioni totali, il 3% del PIL), con il 7% della produzione manifatturiera italiana destinata al mercato statunitense. Tra ici sono farmaceutico, mezzi di trasporto, automobilistico, macchinari e beni di lusso. L'Italia ha inoltre esportato in media circa 10 miliardi di euro di servizi verso gli Stati Uniti tra il 2021 e il 2023 e ha investito in media 5 miliardi di euro in investimenti diretti esteri (IDE) nello stesso periodo."Il, dato l'evoluzione del regime commerciale tra Stati Uniti e UE e l'elasticità eterogenea delle esportazioni, che tende a essere inferiore per i prodotti farmaceutici brevettati ma superiore per automobili, abbigliamento, bevande e alimenti, ad eccezione delle categorie di lusso di fascia alta si legge nella ricerca firmata da Eiko Sievert e Alessandra Poli - La capacità dell'Italia di mitigare gli effetti negativi dei dazi statunitensi dipenderà anche dalla sua capacità di diversificare e accedere a mercati alternativi di esportazione e importazione".Date le tensioni commerciali globali, l'da parte dell'Italia diventa "per sostenere la crescita economica interna", sottolinea Scope Ratings. Dei 194,4 miliardi di euro assegnati all'Italia nell'ambito del meccanismo, il Paese ha finora ricevuto 122,1 miliardi di euro, pari al 63% delle risorse totali. Tuttavia, spendere una somma così ingente si è rivelato impegnativo, con una spesa stimata di 58,6 miliardi di euro nell'ottobre dello scorso anno, circa il 30% dello stanziamento totale secondo Confindustria.Una spesa annuale inferiore alle aspettative dei fondi stanziati ha inoltre ridotto il potenziale stimolo per l'economia. Nel 2021 il governo ha previsto un impatto cumulativo di 2,4 punti percentuali di crescita aggiuntiva del PIL reale per il periodo 2021-2024, stima poi rivista a 1 punto percentuale nel 2024. La maggior parte dello stimolo economico è ora prevista per il 2025-26, con un impatto cumulativo stimato di 2,7 punti percentuali di crescita aggiuntiva del PIL reale. Tuttavia, ciò implica una, pari a 57,1 miliardi di euro nel 2025 e 49,5 miliardi di euro nel 2026, il che è ""."Prevediamo che entro la fine del 2026 la maggior parte dei 194,4 miliardi di euro sarà destinata a", si legge nel report. E ancora: "La capacità del piano di ripresa di stimolare la crescita del PIL italiano sarà distribuita su un periodo più lungo di quanto inizialmente previsto".Infine, il potenziale di crescita dell'Italia di circa l'1% nel medio termine dovrebbe essere sostenuto anche dall'previste entro il 2026 relative, tra le altre, al sistema giudiziario, al diritto della concorrenza, alla pubblica amministrazione e alle riforme degli appalti.