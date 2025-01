Ubaldi Costruzioni debutta su EGM: prima ammissione su Euronext nel 2025

Ubaldi Costruzioni

Euronext

(Teleborsa) -è sbarcata oggi su. Si tratta di una società leader nel settore delle costruzioni e infrastrutture con un'altissima specializzazione nei comparti dell'edilizia industriale, commerciale e direzionale.Ubaldi Costruzioni rappresenta lasu Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della prima ammissione del 2025 suIn fase di collocamento Ubaldi Costruzioni ha4,2 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 21,89% e ladi mercato all'IPO è pari a 19,2 milioni di euro."Quello di oggi è un giorno molto importante per me perché sono fiero di poter accompagnare l'azienda creata da mio padre ai vertici dell'economia italiana dandole una", ha detto l'"La volontà di quotarci è nata poco più di un anno fa ritenendola la scelta migliore pered oggi questo evento non rappresenta per noi un traguardo, ma un nuovo inizio - ha aggiunto - Negli ultimi anni stiamo crescendo in modo costante e, con la raccolta dell'IPO, ci sentiamo confidenti di poter raggiungere gli obiettivi di sviluppo contenuti nel nostro piano industriale, tenendo fede ai nostri principi e alla grande tradizione della nostra azienda".