UE, in vigore nuove norme sull'equilibrio di genere nei CdA delle società quotate

(Teleborsa) - Laè entrataalla fine del 2024, puntando a una rappresentanza di genere più equilibrata nei CdA delle società quotate in tutti gli Stati membri dell'UE.La direttiva stabilisce un obiettivo per le grandi società quotate dell'UE del 40% del sesso sottorappresentato tra gli amministratori non esecutivi e delLa scadenza per il recepimento da parte degli Stati membri era il 28 dicembre 2024 e leLanell'UE. Dal 2010, la rappresentanza delle donne nei consigli di amministrazione aziendali è migliorata nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, ma l'entità dei progressi varia notevolmente e in alcuni Stati membri è stagnante. Ad esempio, nel 2024, le donne rappresentavano il 39,6% dei membri del consiglio di amministrazione delle più grandi società quotate nei paesi con quote di genere vincolanti, rispetto al 33,8% nei paesi con misure soft e solo il 17% nei paesi che non hanno adottato alcuna misura.A questo punto, gli Stati membri devono aver recepito le norme della direttiva nella propria legislazione nazionale, tra cui:specifiche per la procedura di selezione dei memebri del consiglio di amministrazione, con criteri trasparenti e neutri rispetto al genere; regola di preferenza per il candidato del sesso sottorappresentato, in caso di candidati ugualmente qualificati di entrambi i sessi; la divulgazione dei criteri di qualificazione se richiesta da un candidato non selezionato; impegni individuali delle società quotate per raggiungere l'equilibrio di genere tra i membri dei CdA esecutivi;dei consigli di amministrazione e degli ostacoli al raggiungimento dell'obiettivo della direttiva, ove applicabile, e azioni intraprese per superarli.Sonoper le società che non rispettano gli obblighi di selezione e segnalazione trasparenti. Le sanzioni sono definite dagli Stati membri e possono includere multe e/o annullamento della nomina degli amministratori contestati, se necessario.La direttiva richiede inoltre agli Stati membri didi equilibrio di genere e di designare uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il monitoraggio e il supporto dell'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione.La Commissione europea verificherà le notifiche degli Stati membri delle loro misure di recepimento e se tali misure recepiscono correttamente le disposizioni della direttiva. La Commissionecontro gli Stati membri che non notificano il recepimento o non recepiscono correttamente la direttiva."L'equilibrio di genere riguarda l'equità per tutti e devono essere garantite pari opportunità in tutti gli aspetti della vita - ha detto- Questa direttiva rappresenta una pietra miliare significativa: le norme adottate dall'UE nel 2022 devono ora essere applicate dagli Stati membri. Queste norme libereranno lo straordinario potenziale delle donne per guidare la nostra crescita e innovazione. Farò un follow-up per garantire che questa importante legislazione venga recepita correttamente dagli Stati membri e applicata in modo diligente. Insieme, possiamo rompere il soffitto di cristallo".