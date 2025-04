Pellet di plastica, Consiglio e Parlamento UE concordano norme per ridurre inquinamento

(Teleborsa) - Il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su un regolamento per, le materie prime industriali utilizzate per realizzare prodotti in plastica. Le nuove norme contribuiranno a migliorare la gestione dei pellet di plastica in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, sia via terra che via mare.In base alle nuove norme, la prevenzione delle perdite di pellet di plastica sarà l'. Un quadro normativo chiaro stabilisce gli obblighi in caso di perdite accidentali, concentrandosi sulle operazioni di bonifica. Un piano di gestione del rischio, predisposto da ogni impianto che tratta pellet, includerà una serie di misure precise. Tali misure riguarderanno, tra l'altro, l'imballaggio, il carico e lo scarico, la formazione del personale e le attrezzature necessarie.Per garantire parità di condizioni tra i trasportatori UE ed extra-UE e garantire responsabilità e trasparenza a tutti i trasportatori di pellet di plastica, i trasportatori extra-UE dovrannoIn linea con gli obiettivi die riflettendo l'approccio del Consiglio, l'accordo provvisorio trova un equilibrio tra un elevato livello di tutela ambientale e requisiti per le imprese adeguati alle loro diverse dimensioni. In questo senso, gli operatori che gestiscono oltre 1.500 tonnellate di pellet di plastica all'anno dovranno ottenere un certificato rilasciato da un ente terzo indipendente. Le piccole imprese che gestiscono anche oltre 1.500 tonnellate all'anno beneficeranno di obblighi più leggeri, come una certificazione una tantum da effettuare entro 5 anni dall'entrata in vigore. Infine, le imprese che gestiscono meno di 1.500 tonnellate all'anno e le microimprese dovranno semplicemente rilasciare un'autodichiarazione di conformità.I colegislatori hanno anche concordato di stabilire, tra cui la garanzia di imballaggi di buona qualità e la fornitura di informazioni relative al trasporto e al carico, in linea con le linee guida dell'Organizzazione marittima internazionale.