Wizz Air, passeggeri in aumento a 5,06 milioni a dicembre

Wizz Air

(Teleborsa) -, compagnia aerea low-cost ungherese, ha trasportatodurante il mese di, con un aumento dell'1,9% anno su anno. La capacità dei posti è scesa del 3,1% anno su anno, con un fattore di carico dell'86,5%, in aumento di 4,3 punti percentuali rispetto al fattore di carico dell'82,1% dell'anno scorso."L'ambiente di rendimento positivo e il profilo di prenotazione osservati a novembre sono continuati a dicembre", si legge in una nota, dove viene anche indicato che "le, che si concluderà a marzo 2025,, con le prenotazioni attualmente in vantaggio di oltre 2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso".Viene anche ricordato che, il 31 dicembre, Wizz Air e Pratt & Whitney hanno annunciato di aver concordato termini di risarcimento relativi agli aeromobili messi a terra a causa di problemi con il motore GTF di P&W. "Sono ancora, mentre Wizz continua a cercare la decisione più conveniente per il suo futuro", viene sottolineato.