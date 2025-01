Scuola, Valditara verso conferma nel 2025 delle convenzioni del piano Welfare

(Teleborsa) - Ilha oggi annunciato pubblicamente che le convenzioni del piano Welfare previste dal Governo saranno rinnovate anche per tutto il 2025: si lavora, ha detto a Italia Oggi, per includere la sanità all'interno del piano di agevolazioni per il personale scolastico. Il, ha ricordato Valditara, è uno degli strumenti messi in campo per "restituire, anche dal punto di vista economico, autorevolezza ai docenti e a tutto il personale scolastico"."Ben vengano le convenzioni per agevolare la vita professionale e personale dei lavoratori della scuola – commenta– , anche perché non si comprende il motivo per il quale i lavoratori del comparto più grande dell'amministrazione statale debbano rimanere escluso da benefit e agevolazioni che invece hanno altri dipendenti del pubblico e del privato. Allo stesso tempo, però, ricordiamo, soprattutto alla politica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che l'adeguamento economico del personale della scuola passa anche per un'indennità di vacanza contrattuale piena, anziché più che dimezzata come avviene oggi costringendoci al ricorso"."Serve, inoltre, uno stanziamento adeguato di risorse pubbliche utili a pareggiare il caro vita e a produrre aumenti stipendiali veri che portino, anche gradualmente ma già con il prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro, i compensi dei dipendenti della scuola almeno alla pari della media della pubblica amministrazione italiana che al momento si colloca oltre 4 mila euro sopra ai docenti e quasi 10 mila rispetto al personale Ata", conclude il