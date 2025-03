Intesa Sanpaolo, dotazione fondo di beneficienza sale a 24,5 mln di euro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale disalgono anel 2025, risorse che verranno distribuite a enti del. Maggiore supporto sanitario, valorizzazione del Sud e delle isole e inclusione sociale: Intesa Sanpaolo fa sapere che sono state anche definite ledel Fondo., presidente di Intesa Sanpaolo, ha spiegato CHE "da tempo l’elemento chiave dell’essere banca è l’impegno a favore di chi si trova in condizioni di svantaggio economico, sociale, di salute. Il Fondo di Beneficenza svolge un ruolo speciale in questo ambito e anche nel 2025 concentrerà le sue risorse in programmi volti a ridurre i divari sociali ed educativi che limitano il pieno sviluppo delle persone e del Paese intero. Nel prossimo biennio particolare attenzione verrà posta al welfare sanitario, all'accoglienza e all'inclusione".In particolare sono: l'espansione delle azioni didi prossimità, attraverso il sostegno all'accesso ai servizi sociosanitari di persone non supportate da una rete adeguata, il supporto alle famiglie con persone non autosufficienti o fragili e la creazione di unità e centri sanitari, anche di tipo mobile, complementari al Sistema Sanitario Nazionale e gestiti da enti del terzo settore. Come secondo punto la valorizzazione delle potenzialità dell', per il contrasto alla dispersione scolastica, lo sviluppo delle aree interne e il sostegno all'imprenditoria giovanile in questi territori. Dulcis in fundo ldi persone migranti e rifugiati in stato di fragilità sociale, economica, psicologica e linguistica, per promuovere un'integrazione efficace e sostenibile, con una specifica attenzione alle attività di accoglienza e inclusione, istruzione e formazione, inserimento lavorativo.(+22% rispetto al 2023) conin prevalenza sul territorio nazionale (89% del totale), distribuiti geograficamente: 44% al Nord, 25% al Centro, 31% al Sud e nelle Isole. Con 2.325 richieste valutate (+2% circa rispetto al 2023) "il Fondo di Beneficenza si conferma un punto di riferimento nell'ambito della filantropia in Italia e con interventi di tipo umanitari in Paesi esteri con un Indice di Sviluppo Umano basso o medio e in Paesi poveri o emergenti colpiti da calamità naturali".