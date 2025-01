USA, il presidente dalla CFTC Rostin Behnam annuncia le dimissioni

(Teleborsa) - Dopo oltre sette anni allaha annunciato cheil 20 gennaio. L'ultimo giorno alla Commissione sarà venerdì 7 febbraio. Si tratta dell'agenzia indipendente del governo degli Stati Uniti che regolamenta i mercati dei derivati ??statunitensi."Negli ultimi anni, una moltitudine di eventi nazionali e globali hannodi tutti i mercati finanziari - ha detto Behnam - Sono orgoglioso che la Commissione abbia costantemente preso decisioni deliberate e intenzionali per garantire una forza continua. Abbiamo lavorato per colmare le lacune normative e l'incertezza. Abbiamo anche coinvolto responsabilmente nuovi entranti per supportare l'innovazione".In qualità di presidente, "ho guidato l'agenzia concentrandomi sull'identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi nei nostri mercati regolamentati - ha aggiunto - Inoltre, ho intrapreso, rigorosamente entro i limiti della legge e volte a stabilire le opportune protezioni per ridurre al minimo le interruzioni, mantenere un campo di gioco equo per tutte le parti interessate e adempiere alla nostra missione e al nostro scopo".