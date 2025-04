Estrima, ok soci aumento capitale riservato a Zetronic. Nominato nuovo CdA

Estrima

(Teleborsa) - L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di, convocata in data odierna sotto la presidenza di Matteo Maestri, ha approvato, la conversione di tutte le 9.250.000 Azioni B in Azioni Ordinarie; - l’aumento di capitale inscindibile, a pagamento, con esenzione del dirittodi opzione, in quanto riservato alla società Zetronic, per un controvalore complessivo di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) da realizzarsi mediante emissione di n. 15.476.067 nuove azioni ordinarie senza valore nominale ad un prezzo pari a Euro 0,1938 per azione; l’adozione del nuovo Statuto sociale.All’esito della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, si legge in una nota,, divenendo azionista di controllo della Società.L’Assemblea odierna ha inoltredella Società, composto da Giorgio Beretta (nominato anche Presidente del CdA), Alberto Bertossi (qualificato come indipendente), Gianfranco Moretton, Marcello Marinelli e Stefano Fulchir, tutti espressi nell’unica lista presentata dall’azionista Matteo Maestri, che ha raccolto il voto unanime dell’assemblea.Al nuovo CdA, che permarrà, fino all’approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2027, è stato attribuito un compenso annuo lordo complessivo di Euro 100.000,00, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione.In data odierna si è tenuto inoltre il primo Consiglio di Amministrazione che hae Investor Relator del gruppo Estrima, Marcello Marinelli quale Amministratore Delegato e Andrea De Bastiani quale CFO del gruppo Estrima.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto delle dimissioni ricevute dal Collegio Sindacale a far data dall'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci del bilancio al 31 dicembre 2024, dimissioni motivate dalla volontà di consentire il più ampio rinnovo degli Organi sociali chiamati a condurre questa nuova fase, e ha dato mandato al Presidente del CdA di avviare tutte le necessarie formalità affinché venga nominato il nuovo collegio sindacale nel corso dell’assemblea prevista in data 30 maggio 2025 in prima convocazione.