Albertsons migliora la guidance dopo terzo trimestre in crescita

Albertsons Companies

(Teleborsa) -, rivenditore di prodotti alimentari e farmaceutici negli Stati Uniti, ha comunicato che lesono aumentati dell'1,2% a 18.774,5 milioni di dollari per le 12 settimane concluse il 30 novembre 2024 (dell'anno fiscale 2024) da 18.557,3 milioni durante le 12 settimane concluse il 2 dicembre 2023. Gli analisti si aspettavano in media 18,82 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG.L'è stato di 400,6 milioni di dollari, o 0,69 dollari per azione, rispetto ai 361,4 milioni, o 0,62 per azione, di un anno prima. L'è stato di 420,3 milioni di dollari, o 0,71 dollari per azione, rispetto ai 462,3 milioni, o 0,79 per azione, durante il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023."Abbiamo ottenuto solide performance operative e finanziarie nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024 in un contesto in cui il", ha affermato ilLa società hae ora prevede: crescita identical sales nell'intervallo dall'1,8% al 2,0% (in precedenza dall'1,8% al 2,2%); utile netto rettificato per azione nell'intervallo da 2,25 a 2,31 dollari per azione (in precedenza da 2,20 a 2,30 dollari per azione).