Bonifici istantanei senza extra-costi: al via la nuova normativa Europea

(Teleborsa) - Da domani, 9 gennaio, entra in vigore ilche impone agli istituti di credito di equiparare i costi dei bonifici istantanei a quelli dei bonifici ordinari. Questa misura, evidenziata da, rappresenta una piccola rivoluzione per i consumatori, eliminando gli extra-costi finora applicati da banche e Payment Service Provider (PSP).Attualmente, i bonifici istantanei hanno un costo medio in Italia di 2 euro, ma in alcuni casi possono arrivare fino a 5 euro. Con l'introduzione della nuova normativa,, variando a seconda delle condizioni contrattuali con le banche. Dal prossimo 9 ottobre, inoltre, tutti i clienti potranno effettuare e ricevere bonifici istantanei da qualsiasi conto di pagamento e su tutti i canali, inclusi quelli telefonici e online."Il bonifico istantaneo è uno strumento che permette di trasferire somme di denaro tra conti correnti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in meno di 10 secondi, con un limite massimo di 100mila euro. - afferma il- L'eliminazione degli extra-costi, oltre a consentire risparmi per gli utenti, permetterà ai cittadini in ritardo con le scadenze di pagare in tempo reale tasse e multe senza andare incontro a sanzioni e balzelli".