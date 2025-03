Iveco e Ford Truck sviluppano una nuova cabina per camion pesanti

Iveco Group

(Teleborsa) - Ford Trucks, il marchio di Ford Otosan per i veicoli commerciali pesanti, e IVECO, il marchio diche progetta, produce e commercializza veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, annunciano oggi la firma di un(Joint Development Agreement) per la progettazione e l'ingegnerizzazione di una nuova cabina per i camion pesanti.Questo accordo, spiega una nota congiunta,il 14 marzo 2024, trasformandolo in un progetto operativo. L’accordo fornisce un quadro contrattuale per lo sviluppo congiunto di una nuova cabina per camion pesanti e per l'approvvigionamento comune, ove applicabile. Entrambe le aziende produrranno e assembleranno la cabina nei propri stabilimenti, personalizzando specifici concetti di design e vendendo i prodotti sotto i rispettivi marchi, Ford Trucks e IVECO., offrendo una soluzione conforme al prossimo Standard per la Visione Diretta dell’Unione Europea (EU DVS – Direct Vision Standard), migliorando l'aerodinamica dei veicoli a beneficio della riduzione delle emissioni di CO2. L'attenzione sarà rivolta al comfort della cabina, alla sicurezza, all'aerodinamica e alla modularità, dando priorità all'e alla piena compatibilità con tutti i propulsori. Si prevede che le prime cabine saranno pronte per la produzione entro il 2028. Per mezzo di questo accordo e grazie al loro sforzo congiunto, le due aziende realizzeranno una nuova famiglia di cabine modulari di alta gamma, con tecnologia all'avanguardia, di gran lunga superiori a quelle precedentemente programmate, favorendo al contempo significativi risparmi sugli investimenti.La spesa totale stimata che le parti sosterranno insieme nell'ambito dell’accordo è di 343 milioni di euro.Erano presenti alla cerimonia di firma Güven Özyurt, General Manager di Ford Otosan, Emrah Duman, Vice President di Ford Trucks, Olof Persson, CEO di Iveco Group, e Luca Sra, President, Truck Business Unit, Iveco Group., ha sottolineato la dedizione di Ford Trucks all'innovazione ingegneristica e alla fornitura di soluzioni di alta qualità per l'industria dei veicoli commerciali pesanti: “In Ford Trucks, siamo impegnati a far avanzare i confini dell'eccellenza nell’ingegneria. Questo accordo di sviluppo congiunto è una testimonianza della nostra capacità di progettare e sviluppare soluzioni all'avanguardia che non solo soddisfano, ma superano gli standard in evoluzione del settore. Unendo le forze con IVECO, che stabiliranno nuovi parametri di riferimento in termini di sicurezza, aerodinamica e comfort del conducente, garantendo al contempo efficienza dei costi e conformità normativa.”, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare la nostra partnership con Ford Trucks ad un livello superiore attraverso questo accordo. Condividendo l'esperienza ingegneristica e combinando le nostre forze, creeremo un prodotto che stabilirà nuovi standard in termini di sicurezza, efficienza, qualità e comfort del conducente. Questo accordo è una, ben preparati a rispettare le nuove normative e a fornire qualità e valore eccezionali ai nostri clienti".